МАГАТЭ приступил к работе на Южно-Украинской АЭС

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Работу на Южно-Украинской АЭС начали эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), написал в Twitter гендиректор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, среди задач их миссии — обеспечение безопасности.

Мы здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и охрану во время продолжающегося конфликта. Скоро МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех АЭС Украины, — заявил Гросси.

Также он опубликовал видео, в котором эксперты агентства поднимают над станцией флаг МАГАТЭ.

В настоящее время на территории Украины действуют четыре АЭС, не считая Чернобыльской. При этом Запорожская АЭС находится под контролем российских войск и там представитель международного агентства присутствуют уже в течение нескольких месяцев. Сообщалось, что Гросси намерен разместить двух-трех инспекторов МАГАТЭ на Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС. Также инспекторы отправятся и на Чернобыльскую АЭС, законсервированную после аварии 1986 года.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин ранее заявил, что последствия действий Украины, которая подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), могут быть катастрофическими. При этом Москва старается свести к нулю риски аварии на атомном объекте, отметил он.