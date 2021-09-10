Лётчиков из Афганистана перебросят на военную базу США

США договорились с Узбекистаном о том, что группа прибывших в эту страну лётчиков афганских ВВС вместе с их семьями будет переброшена на американскую военную базу. Афганцы бежали из страны на самолётах и вертолётах местных ВВС, сообщает Wall Street Journal.

Издание отмечает , что специалисты, бежавшие из Афганистана после прихода к власти талибов, якобы оказались нужны на родине. Талибы требовали их выдачи. В общей сложности в Узбекистане находятся 585 афганских лётчиков, членов экипажей и их родственников.

Сами летчики, несмотря на обещанную талибами амнистию, решили не возвращаться. Их теперь американцы должны вывезти в Катар, «на военную базу США в Дохе». Что с ними будет дальше, пока не ясно.

В Узбекистане находятся 46 военных самолётов и вертолётов, прибывших из Афганистана.

Ранее стало известно, что НАТО сумел ликвидировать террористическую угрозу для Европы и США в Афганистане, однако не всех целей удалось достигнуть. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По её мнению, как таковой терроризм в Афганистане побеждён. Она призвала сохранить те достижения НАТО, что ещё можно спасти, прежде всего женское образование.