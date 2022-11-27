Лукашенко: российские ракеты над Польшей не летали

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

В момент удара ракеты по Польше никакой российской техники в воздухе замечено не было, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, власти страны видят все, что происходит в воздухе над Украиной.

В этот момент, во время стрельбы C-300 в воздухе ничего российского не летало. Это же в наших границах. Мы же видим всю Украину, у нас достаточно сил и средств, мы видим, что творится в воздухе, — сказал Лукашенко.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в Варшаве уточнили, что упала одна ракета. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не имеют точной информации о том, кто ее выпустил. В Минобороны России сообщили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять». Позже президент США Джо Байден усомнился в словах украинского коллеги. По словам главы Белого дома, его заявление не дает никаких доказательств.