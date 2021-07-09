Лукашенко проехал на мотоцикле по городу ради ГАИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проехался по родному городу Александрия. Он это сделал ради того, чтобы поздравить ГАИ страны с 85-летием. Об этом пишет БелТА.

Вам сегодня 85. Много или мало — сказать трудно, учитывая то, что вы — целая вечность. То есть ГАИ, я надеюсь, в любом виде, в любой форме будет с нами вечно, — сказал белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко поблагодарил сотрудников инспекции за работу. Во время поездки президент управлял мотоциклом «Урал» с коляской и проблесковым маячком. Он проехал по улицам города, приветствуя жителей.

Ранее Лукашенко пообещал ограничить транзит из ФРГ в Китай и Россию в рамках противодействия санкциям Запада против республики. Белорусский лидер напомнил, что власти уже принимали подобные меры в отношении Skoda и Nivea.