Лукашенко признался в мечте создать панславянское государство

Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Александр Лукашенко

Президент Белорруссии Александр Лукашенко признался, что это он, не российский президент Владимир Путин, мечтал о создании панславянского государства. По словам белорусского лидера, он видел в составе такого государства в том числе полякв, болгар «и прочих». По мнению Лукашенко, связь между славянскими народами не должна теряться. Об этом он рассказал в интервью AFP.

Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих, — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что хотя разные славянские народы живут каждый в своей стране, связь между ними не должна теряться. При этом Лукашенко ещё раз подчеркнул, что Путин подобное государство создавать не собирался.

Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. <...> Это вы уже придумали, — резюмировал он.

Ранее на фестивале «Славянский база» в Витебске" Александр Лукашенко заявил, что из-за расширения НАТО на восток славян раскидало по разные стороны баррикад. При этом Украина была потеряна для восточнославянского мира еще до начала Россией спецоперации. При этом Лукашенко отметил, что уверен в возвращении Украины, братского народа, «в свою славянскую семью».