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Лукашенко пригрозил платить белорусским футболистам среднюю зарплату

15:23, 27 августа 2021
Лукашенко пригрозил платить белорусским футболистам среднюю зарплату Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о национальном спорте после поражения сборной страны по хоккею от поляков. Он призвал перевести хоккеистов и футболистов на среднюю зарплату, сообщает пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер отметил, что попросил гендиректора «Беларуськалия» особо «не разбрасываться» деньгами, расходуя их на хоккеистов.

Вот средняя зарплата — пускай получают, а потом за результат что-то добавим. Так и по футболистам, — цитирует пресс-служба слова Лукашенко.

Он добавил, что если деньги куда-то вкладываются, то «вокруг должна жизнь кипеть», а не как у «великих хоккеистов».

Лукашенко также раскритиковал и выступление белорусской команды на Олимпийских играх в Токио. По словам президента, он уже обратил внимание премьер-министра и министра спорта на спонсирование видов спорта. По его словам, в Белоруссии «физкультура есть, а большого спорта нет».

Ранее Лукашенко прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая отказалась возвращаться в Минск из Токио, где её против воли сняли с Олимпиады и увезли в аэропорт.

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