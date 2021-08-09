Лукашенко высказался об отказавшейся ехать в Минск атлетке Тимановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая отказалась возвращаться в Минск из Токио, где её против воли сняли с Олимпиады и увезли в аэропорт.

Она сама бы этого не сделала, если бы ей не управляли. Она же в Токио связалась со своими дружками в Польше, и ей сказали: приедешь в аэропорт, беги к японскому полицейскому и кричи, что вот эти два, которые возили её в аэропорт, это сотрудники КГБ, — сказал Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.

Он добавил, что никого из спецслужб на Олимпиаде в Японии не было.

Ранее в понедельник стало известно, что Тимановская выставила золотую медаль Европейских игр — 2019 на аукцион.

1 августа на Олимпиаде произошёл скандал из-за Тимановской. Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что тренеры команды по лёгкой атлетике решили отстранить спортсменку и отправить её домой в связи с её эмоционально-психологическим состоянием.

Реальная причина высылки спортсменки — предположительно, видео в её Instagram, где она раскритиковала правительство за то, что те «облажались» с допинг-тестами, из-за чего некоторые спортсменки не смогли отправиться на первую в жизни Олимпиаду. А также отказ бежать эстафету 4 по 400 метров, на которую она изначально не была заявлена.