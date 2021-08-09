Белоруска Тимановская выставила медаль на аукцион

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая уехала в Польшу после скандала с тренерским штабом своей страны на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выставила на продажу собственную медаль. Объявление об этом появилось на портале Ebay .

Золотая медаль была завоёвана на Европейских играх 2019 года в Минске. Первоначальная стоимость лота — пять тысяч долларов (366 тысяч рублей). Отмечается, что все вырученные от продажи медали средства будут направлены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

1 августа на Олимпиаде произошёл скандал из-за Тимановской. Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что тренеры команды по лёгкой атлетике решили отстранить спортсменку и отправить её домой в связи с её эмоционально-психологическим состоянием.

Позднее Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе и обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь.