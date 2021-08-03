Тимановская в последний момент пересела на самолёт до Вены

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Восстановить международный выездной туризм в текущих условиях пандемии коронавируса предложила Ассоциация туроператоров России ( АТОР). С такой инициативой она обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и туристическим объединениям стран Европы и Азии. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

В АТОР отмечают, что ковидный кризис, несмотря на прилагаемые усилия, не закончился и пандемия продолжается. Кроме того, заявления Всемирной организации здравоохранения позволяют предполагать, что коронавирус останется с человечеством надолго. АТОР...