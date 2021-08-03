Тимановская в последний момент пересела на самолёт до Вены
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:43, 04 августа 2021
Фото: kristi_timanovskaya/instagram.com
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская утром в среду покинула посольство Польши в Токио и улетела из страны. Пресса предполагала, что спортсменка отправится в Варшаву, так как 2 августа получила гуманитарную визу Польши. Но источники агентства AP сообщили, что она в последний момент пересела на рейс до Вены.
Журналисты уточняют, что такую информацию им дал инсайдер из аэропорта.
Ожидалось, что 24-летняя девушка полетит прямым рейсом до Варшавы, но она сменила рейс в последний момент, — говорится в материале AP.
Скандал с белорусским НОК у Тимановской произошёл из-за того, что тренерский штаб пытался заставить её выступить на той дистанции, на которой она не тренировалась.
Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но из-за того, что две белорусские бегуньи были отстранены, спортсменку попытались привлечь к участию в эстафете 4×400 метров. Спортсменка в соцсетях подвергла критике такое решение, и её тут же отозвали обратно в Белоруссию.