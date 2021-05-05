Лукашенко похвалился «любимым дворцом» перед Додоном

https://static.news.ru/photo/86034806-addd-11eb-adb2-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в неформальной обстановке с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном. Белорусский лидер показал молдавскому гостю «свой любимый дворец», сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Политики прогулялись по участку, где расположена ферма, на которой разводят кроликов, страусов, лошадей и прочую живность.

Лукашенко показал гостю одноэтажный деревянный дом с зелёной крышей и каминной трубой, где он какое-то время жил с сыном Николаем. По словам белорусского лидера, площадь участка составляет 37 гектаров, но он не принадлежит ему полностью.

Игорь Додон не раз отмечал, что ему импонирует деятельность его белорусского коллеги, который сумел сохранить и приумножить советское наследие. Бывший президент Молдавии уверен: всё, что делает Лукашенко, «важно для Белоруссии».

Как сообщалось ранее, если в Евросоюзе хотят проблем из-за санкций против Минска, они их получат, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он поручил главе правительства Роману Головченко подготовить информацию о крупных европейских проектах и предприятиях в республике.