Лукашенко пообещал ответить Западу на санкции против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/1b88a8d4-accc-11eb-983e-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Если в Евросоюзе хотят проблем из-за санкций против Минска, они их получат, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он поручил главе правительства Роману Головченко подготовить информацию о крупных проектах и предприятиях Евросоюза в республике, передаёт РИА Новости.

Без ответа ничего не должно оставаться, — пригрозил Лукашенко.

Премьер в свою очередь заверил , что страна готова симметрично ответить на экономические санкции Запада, «если ситуация этого потребует». Вместе с тем он выразил надежду, что у зарубежных партнёров возобладает здравый смысл и такой необходимости не возникнет.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после выборов 9 августа 2020 года. Тогда с официальным результатом в 80,1% голосов в шестой раз победил Лукашенко. Посчитавшие итоги голосования сфальсифицированными граждане участвовали в уличных шествиях. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Ряд лидеров оппозиции были выдворены из страны или арестованы.

Результаты выборов не признали не только оппозиционеры, но и страны Запада. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики.

В свою очередь Лукашенко в качестве ответной меры подписал указ о запрете на ввоз в страну некоторых товаров и об ограничении деятельности предприятий иностранных государств, которые ввели санкции против Минска. В конце апреля в правительстве сообщили, что утверждён список ответных экономических мер на санкции Запада. В перечень запрещённых, в частности, были внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf.

Тем временем белорусские и российские спецслужбы заявили о раскрытой попытке покушения на Лукашенко. Подозреваемые были задержаны, а в причастности к свержению власти президент республики обвинил западных провокаторов.