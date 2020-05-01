Лоукостер Ryanair сократит пилотов и стюардесс из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/e618a7f8-8b8e-11ea-8de2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания-лоукостер Ryanair приняла решение сократить пилотов и стюардесс в связи с кризисом в авиации на фоне пандемии коронавируса.

В отчёте компании говорится, что она не возобновит полёты в нормальном режиме до июля 2020 года. В первом квартале текущего финансового года (апрель-июнь 2020) планируется совершить менее 1% от обычного числа полётов.

Отмечается, что помимо пилотов и стюардесс сокращения коснутся и менеджеров компании. Так, глава Ryanair Майкл О’Лири дал своё согласие на продление снижения своей зарплаты до конца финансового года.

Как ранее писал NEWS.ru, авиаперевозчик British Airways сообщил пилотам, что планирует сократить их численность на четверть. Увольнения связаны с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.