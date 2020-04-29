Европа

British Airways намерена сократить штат пилотов на четверть

15:34, 30 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиаперевозчик British Airways сообщил пилотам, что планирует сократить их численность на четверть. Увольнения связаны с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. 

В общей сложности работы лишатся 1130 лётчиков из 4346 числящихся в компании, передаёт Sky News, ссылаясь на полученное пилотами от руководства письмо.

Телеканал отмечает, что сокращения в равной степени затронут как командиров экипажей, так и вторых пилотов. Условия работы сотрудников, которые останутся в штате, изменятся.

В США власти поддержали авиакомпании, направив им $12,4 млрд из-за финансовых потерь в связи с пандемией COVID-19, писал NEWS.ru.

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