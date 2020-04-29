British Airways намерена сократить штат пилотов на четверть

Авиаперевозчик British Airways сообщил пилотам, что планирует сократить их численность на четверть. Увольнения связаны с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
В общей сложности работы лишатся 1130 лётчиков из 4346 числящихся в компании,
Телеканал отмечает, что сокращения в равной степени затронут как командиров экипажей, так и вторых пилотов. Условия работы сотрудников, которые останутся в штате, изменятся.
В США власти поддержали авиакомпании, направив им $12,4 млрд из-за финансовых потерь в связи с пандемией COVID-19, писал NEWS.ru.
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