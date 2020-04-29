British Airways намерена сократить штат пилотов на четверть

https://static.news.ru/photo/3d5861f2-8ae0-11ea-bd98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиаперевозчик British Airways сообщил пилотам, что планирует сократить их численность на четверть. Увольнения связаны с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

В общей сложности работы лишатся 1130 лётчиков из 4346 числящихся в компании, передаёт Sky News, ссылаясь на полученное пилотами от руководства письмо.

Телеканал отмечает, что сокращения в равной степени затронут как командиров экипажей, так и вторых пилотов. Условия работы сотрудников, которые останутся в штате, изменятся.

В США власти поддержали авиакомпании, направив им $12,4 млрд из-за финансовых потерь в связи с пандемией COVID-19, писал NEWS.ru.