Литва забила тревогу из-за дефицита древесины после санкций против России Замминистра окружающей среды Литвы рассказал о дефиците древесины из-за санкций против РФ

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Замминистра окружающей среды Литовской Республики Данас Аугутис заявил, что в стране возник дефицит древесины из-за санкций, введенных против России и Белоруссии. Он добавил, что проблема является масштабной, а способов выхода из ситуации остаётся немного. Чиновник пояснил, что в этих условиях властям придётся ограничить экспорт древесины в Европу, пишет информагентство ELTA.

Литва импортировала древесину из Белоруссии и России. Сейчас этот импорт остановился и, фактически, в условиях Литвы у нас дефицит древесины, — рассказал Аугутис.

Глава ассоциации «Литовская древесина» Раймундас Бейнортас в свою очередь отметил, что подобные меры не решат проблему. По его мнению, ситуация усугубляется тем, что цена на древесину растёт из-за спекулянтов на рынке.

Профессор прикладной экономики Стив Ханке ранее заявил, что Россия понесёт издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, какие последствия ожидают весь остальной мир. Эксперт назвал «ошеломляющими» издержки, которые понесут страны Европы и США из-за неточной оценки финансовых институтов. По его словам, инвестиционные, центральные банки, международные, такие как МВФ могли дать частичную картину влияния ситуации на Украине на мировую экономику.