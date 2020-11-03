Лидеры общин Кипра одобрили идею ООН по кипрскому урегулированию

https://static.news.ru/photo/bb9274e4-1e1b-11eb-b307-fa163e074e61_660.jpg Никосия, Кипр Фото: Stefan Auth/imageBROKER.com/Global Look Press

Первая встреча президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и нового президента самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара прошла 3 ноября в нейтральной зоне острова.

По её итогам было объявлено, что лидеры двух общин подтвердили готовность поддержать инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который предлагает устроить пятистороннюю встречу по кипрскому урегулированию. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство.

Анастасиадис и Татар познакомились в присутствии спецпредставителя генсека ООН на Кипре и главы миротворческой миссии ООН на острове Элизабет Спехар. Позже состоялись их переговоры один на один.

При этом позиции общин на кипрское урегулирование расходятся. Анастасиадис придерживается формата, обозначенного ООН, который подразумевает образование на острове двухобщинной и двузональной федерации. Турецкая сторона надеется на признание факта существования на острове двух отдельных государств.

Пятисторонний формат встречи по урегулированию проблемы разделённого острова подразумевает участие в переговорах также Великобритании, Греции и Турции. Они считаются гарантами независимости и территориальной целостности Кипра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Еврокомиссия приступила к расследованию в отношении Кипра и Мальты по фактам предоставления гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику. По его итогам в отношении этих стран могут быть введены санкции. ЕК официально уведомила власти Кипра и Мальты о начале расследования. Им дано два месяца на ответ Брюсселю. В комиссии отметили, что действия Кипра и Мальты несовместимы с принципом искреннего сотрудничества.