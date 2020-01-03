https://static.news.ru/photo/e0cff1f2-304e-11ea-a954-fa163e074e61_660.jpg Хуан Гуаидо Фото: Pedro Ramses Mattey/dpa/Global Look Press

Предводитель венесуэльских оппозиционеров Хуан Гуаидо, который считает себя законно переизбранным на пост спикера парламента, собирается во вторник провести заседание национальной ассамблеи. Об этом политик написал в Twitter.

Мы проведём текущую сессию в Федеральном законодательном дворце во вторник, — заверил он.

Lamento el bochornoso show de la dictadura para intentar impedir lo inevitable: que a pesar de perseguir y encarcelar, no han doblegado el espíritu de lucha de los diputados y el de toda Venezuela.



El martes iremos a sesionar en el Palacio Federal Legislativo como corresponde. pic.twitter.com/RtquQ9rOYX — Juan Guaidó (@jguaido) 6 января 2020 г.

При этом ранее во время официального заседание вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Что касается лидера страны Николаса Мадуро, то он подчеркнул неосновательность претензий оппозиции по ходу голосования.

По словам президента, кворум подтверждён, а здание оцепили по просьбе самого Гуаидо, который боялся провокаций. Однако соратники оппозиционера после этого решили собраться в своём кругу и постановили, что их лидер остаётся на посту спикера на следующий срок. Гуаидо был избран спикером 5 января 2019 года. Срок его полномочий составляет один год.

Венесуэлу с начала прошлого года сотрясают массовые протесты против Мадуро. Некоторые страны во главе с США даже заявляли о признании Гуаидо президентом страны. После этого действующий глава назвал спикера парламента «американской марионеткой». Россия, Китай, Турция и другие государства стоят на стороне Мадуро, как легитимного лидера.

Как писал NEWS.ru, в воскресенье в Госдепартаменте США заявили, что власти страны продолжают считать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы несмотря на то, что его оппонент Луис Парра провозгласил себя главой парламента.