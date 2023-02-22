Лидер еще одной страны может отправиться в Киев Нетаньяху может посетить Украину

Фото: Noam Moskowitz/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может посетить Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает издание Israel Hayom со ссылкой на официальные источники. Поданным СМИ, данный вопрос находится на стадии рассмотрения.

При этом в офисе премьер-министра отказались комментировать вероятную поездку на Украину.

Ранее, 20 февраля, президент США Джо Байден неожиданно посетил Киев и встретился с Зеленским. В ходе разговора он пообещал главе страны очередной пакет помощи на сумму $500 млн, куда входят боеприпасы, противотанковые системы и радары.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также выражала желание отправиться в Киев для встречи с Зеленским. По данным итальянских СМИ, Мелони перед визитом на Украину посетит Варшаву, где встретится со польским коллегой Матеушем Моравецким.