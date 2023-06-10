«Леопардам» ВСУ грозит исчезновение: новости СВО на вечер 10 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Уничтожение бронетехники ВСУ западного производства на Южно-Донецком направлении

10 июня Минобороны РФ опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За минувшие сутки на Южно-Донецком, Запорожском, Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях, а также в районе Артемовска были уничтожены до 695 украинских военных.

ВСУ потеряли девять танков, в том числе четыре Leopard, а также 12 боевых машин пехоты, включая пять американских БМП Bradley. Были уничтожены французская гаубица Caesar, самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши, «Гвоздика», две «Акации», американская артиллерийская система М777, две гаубицы Д-30, гаубица Д-20, один бронетранспортер, 18 боевых бронемашин. Средствами ПВО близ Платоновки в ДНР был сбит украинский истребитель МиГ-29, перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow и 10 снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожены восемь украинских БПЛА. В районе Петровского в ЛНР и Ольговки в Херсонской области уничтожены склады боеприпасов бригад ВСУ и территориальной обороны.

ВСУ безуспешно пытались вести наступательные действия на Запорожском направлении, где ВС РФ отразили две атаки силами до батальона, усиленного танками, в направлении Яблоневого и Новопокровки. Также было нанесено поражение двум колоннам бронетехники ВСУ близ Новоданиловки и Малой Токмачки. ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе в районе Левадного Запорожской области, Сторожевого и Нескучного в ДНР. Под Артемовском отражены пять атак ВСУ в направлении Клещеевки, Дубово-Василевки, Ягодного и Андреевки в ДНР.

Военный обозреватель Алексей Суконкин заявил, что для уничтожения военной техники и укреплений ВСУ российские войска используют боевой квартет вертолетов: Ка-52, Ми-28, Ми-8 и Ми-24, а также все их модификации. Суконкин не исключил, что ВКС России задействуют в зоне СВО Ми-35.

Фото: Министерство обороны РФ Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил Киев с необъявленным визитом, чтобы поддержать Украину в подготовке к «крупному контрнаступлению». В поездке Трюдо сопровождала замминистра финансов украинского происхождения Христи Фриланд.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу издал приказ о порядке организации служебной деятельности добровольческих организаций. Добровольцы смогут заключать контракты или с добровольческими отрядами, или с Минобороны.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что за последнюю неделю в зоне СВО было уничтожено не менее 10% поставленной Киеву западной бронетехники. По словам депутата, в дальнейшем события будут развиваться в том же духе.

Общая группировка войск ВСУ на Запорожском направлении насчитывает более 100 тысяч военнослужащих, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, на данный момент в наступлении задействована сравнительно небольшая группа украинских военных.

В Сети появилось видео с кадрами, на которых, предположительно, показано уничтожение российскими FPV-дронами военной техники ВСУ на Запорожском направлении. По данным Telegram-канала «БОБР», противник применил системы РЭБ, однако дроны-камикадзе достигли своих целей.

Фото: Министерство обороны РФ

Новейший немецкий танк Panther KF51 могут начать производить на строящемся заводе Rheinmetall на Украине через 15-20 месяцев, сообщил глава немецкого концерна Армин Паппергер. Он не исключил проведения курсов повышения квалификации для украинских рабочих, часть из которых отправят для трудоустройства в Германию.

Глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин рассказал в Telegram-канале, что ночью 10 июня был атакован аэродром ВСУ в Миргороде. По его словам, военная техника получила повреждения, жертв нет.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что вода продолжает убывать в городах, затопленных из-за взрыва на Каховской ГЭС. По прогнозам «РусГидро», к 16 июня Днепр может войти в привычное русло.

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил, что на восстановление ущерба от разрушения Каховской ГЭС в 2023 году стране потребуется $14,1 млрд. По его словам, общий ущерб можно будет оценить после схода воды.