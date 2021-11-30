Лавров упрекнул США в использовании конфронтационных схем в АТР

США совместно с союзниками используют конфронтационные схемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания других стран. Об этом, выступая перед участниками программы «Диалог во имя будущего — 2021», заявил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что Вашингтон нарушает «конструктивные, объединительные тенденции» в АТР. Его слова приводит РИА Новости.

На всё на это накладывается и происходящее в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где взамен универсальных организаций, форумов, которые формировались вокруг АСЕАН, сейчас продвигают конфронтационные схемы, называют их Индо-Тихоокеанскими стратегиями, создали четвёрку с явно выраженной антикитайской сутью. Сейчас вот создаётся военно-технологический блок AUKUS, — заявил он.

По его словам, в регионе, где раньше преoбладали позитивные и конструктивные объединительные тeнденции на поиск консенсуса и компромисса, внедряются «откровенно кoнфронтационные» схемы на сдерживание одних стран другими.

Тем не менее министр назвал партнёров, разделяющих подход Москвы к политике в регионе. Это ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС.

В середине сентября стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении глав трёх государств. Альянс получил название AUKUS.

Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». По этому соглашению Великобритания и США создадут для Австралии атомный флот с неядерным вооружением, также способный нести десантные группы. В рамках нового соглашения Австралия отказалась от покупки неатомных подлодок у Франции на общую сумму порядка $60 млрд, чем вызвала острое неудовольствие в Париже.