Лавров: Россия совершенно не хочет войны в Европе

Сергей Лавров / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия не хочет войны в Европе, однако Запад регулярно требует поражения Москвы в действиях на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, из этого можно сделать некие вполне однозначные выводы.

Если вы озабочены перспективой войны в Европе, мы этого совершенно не хотим. Но обращаю ваше внимание на то, что именно Запад постоянно и настойчиво заявляет, что в этой ситуации надо нанести России поражение. Выводы делайте сами, — заявил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей встречи в Варшаве с главами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии сообщил о ведущейся в Европе войне из-за Крыма. Он выразил благодарность международным партнёрам за внимание и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Зеленский отметил, что украинцы всегда боролись за свою независимость, напомнив о событиях на Майдане 2014 года.

В свою очередь замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал одобрение Конгрессом США помощи Украине на сумму $40 млрд свидетельством косвенной войны против России. По его словам, цель Америки заключается в нанесении тяжёлого поражения России и ограничении её экономического развития и политического влияния в мире. При этом действия США сказываются и на рядовых американцах, столкнувшихся с ростом цен на бензин и продукты.