Лавров разъяснит в Лиге арабских государств позицию России по Украине Лавров намерен выступить в ЛАГ с разъяснением позиции России по Украине

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о намерении выступить в Лиге арабских государств (ЛАГ) и разъяснить там позицию Москвы по ситуации на Украине. Об этом сообщил помощник генерального секретаря организации Хусам Заки в эфире египетского телеканала ONtv. По его словам, взаимодействие с ЛАГ является одной из частей визита Лаврова в Каир.

Заки пояснил, что одна часть визита Лаврова в Египет будет посвящена переговорам с руководством республики, а другая касается ЛАГ.

Лавров планирует встретиться с генсеком Ахмедом Абу аль-Гейтом и выступить перед арабскими постоянными представителями с разъяснением позиции его страны по украинскому кризису, — рассказал помощник руководителя ЛАГ.

По словам Заки, визит Лаврова и его планирующееся выступление нацелены на укрепление арабо-российских отношений и донесение позиции его страны.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что глава российской дипломатии Сергей Лавров прибыл в Египет, где у него 24 июля запланированы переговоры с руководством страны. Также в рамках африканского турне он посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго.