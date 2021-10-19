Лавров рассказал о желании России подключить США к «нормандскому формату»

Россия предлагала подключить Соединённые Штаты к «нормандскому формату», однако Германия и Франция категорически отказались. Подобная идея прозвучала во время визита бывшего госсекретаря США Джона Керри в Москву. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Он рассказал, что когда Керри был госсекретарём США, он приезжал с визитом в Москву. Тогда президент России Владимир Путин отметил, что американцы влияют на Украину. Он предложил поговорить с Германией и Францией касательно подключения США к «нормандскому формату».

Керри сказал: «Ну, если бы нас пригласили, может быть, мы бы подумали». Потом мы спросили у немцев, у французов, они сказали: «Категорически нет. Мы должны работать в формате, который был создан, в котором были подписаны минские договорённости, и только так, — подчеркнул Лавров на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для встречи в «нормандском формате» необходимо, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).