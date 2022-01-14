Лавров рассказал о подготовке саммита России и КНР

Во время визита президента России Владимира Путина в Китай 4 февраля, в день открытия зимних Олимпийских игр состоятся полноформатные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. Он отметил, что повестка охватит весь спектр международных отношений.

Действительно, мы готовим официальный саммит российско-китайский, президент Путин по приглашению председателя [КНР] Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр, и в этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне. Переговоры, как всегда, в ходе общения наших лидеров будут охватывать весь спектр отношений, — сказал Лавров.

Он отметил, что стороны обсудят вопросы внешней политики с учётом обострившейся обстановки в мире. Готовятся решения, которые тщательно продуманы и позволят наращивать сотрудничество между РФ и КНР.

Готовятся решения, которые детально продуманы, исполнимы и которые реально помогают наращивать наше взаимодействие. Кроме этого, на повестке дня нашего сотрудничества — внешнеполитическая проблематика с учётом обострения ситуации в мире, — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй выразил мнение, что встреча Путина и Си Цзиньпина позволит пресечь попытки США политизировать спорт. Дипломат подчеркнул, что Москва и Пекин являются друг для друга «стратегическими опорами» и сообща противостоят политическим замыслам, противоречащим человеческим ценностям.

По словам официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, руководство КНР высоко оценило слова президента России о развитии китайско-российских отношений, в связи с чем можно говорить о позитивных ожиданиях в вопросе развития сотрудничества с Москвой в 2022 году.