Лавров рассказал, когда завершится спецоперация на Украине Лавров: спецоперация на Украине завершится, когда будут достигнуты цели

lavrov / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что спецоперация на Украине закончится, как только будут достигнуты цели. Так он ответил на вопрос журналистов телеканала Al Arabiya о возможности завершения боевых действий ко Дню Победы. Министр также прокомментировал предложение генсека ООН Антониу Гутерриша привлечь Международный Комитет Красного Креста в организации гуманитарных коридоров на Украине, заявив, что в этом нет необходимости.

Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты, — рассказал Лавров.

Он также указал на то, что заявления Запада о защите своих границ далеко за их пределами не вызывают такую истерию в мире, которую вызывают опасения России по поводу своей безопасности.

Глава госдепа США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон поддержит возможную заявку Финляндии и Швеции о присоединении к НАТО. Дипломат при этом указал на то, что на данный момент такой заявки ни от Хельсинки, ни от Стокгольма не поступало. Он добавил, что возможное решение двух стран о вступлении в Североатлантический альянс может прозвучать на очередной встрече НАТО в конце июня.