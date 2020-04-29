Лавров рассказал, чего ждёт Россия от Чехии

https://static.news.ru/photo/2fc8fa72-8aec-11ea-b4cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Libor Sojka/Global Look Press

Россия ожидает от Чехии реакции на обращение в связи с демонтажом памятника маршалу СССР Ивану Коневу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отмечается, что сразу после демонтажа памятника Коневу, МИД предложил начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года. По словам Лаврова, по соглашению, Чехия обязана «свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу». Этот пункт был нарушен, сообщил министр.

Если чешская сторона, наши чешские коллеги подтвердили, что этот договор для них во всех своих пунктах продолжает быть обязательным, то мы от них ожидаем реакции, — цитирует ТАСС Лаврова.

По его мнению, в рамках диалога, Чехия должна объяснить нарушение договора. Кроме того, стороны должны прийти к соглашению, как это исправить.

Власти Чехии демонтировали скульптуру военачальника 3 апреля — через полвека после установки. Монумент открыли в 1980 году на площади Интербригады в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Следственный комитет России возбудил по факту демонтажа памятника уголовное дело.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Чехии Милош Земан прокомментировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. По его словам, те, кто распорядился демонтировать монумент, совершили «глупый» и «смешной» акт, однако реакция России на это выглядит неадекватной.