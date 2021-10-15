Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации всем блокадникам

Глава МИД России Сергей Лавров назвал вопиющей несправедливостью отказ правительства ФРГ выплачивать компенсации всем блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности. Об этом он заявил на Всемирном конгрессе российских соотечественников, комментируя решение Берлина начать выплачивать пенсии евреям, пережившим блокаду, передаёт РИА Новости.

Речь идёт о выплатах, которое германское правительство сделало блокадникам Ленинграда еврейской национальности. И на наши вопросы — вот уже более десяти лет мы пытаемся понять, как же со всеми остальными, которые тоже выживали в нечеловеческих условиях,- они сказали: «Нет, вы понимаете, перед еврейскими гражданами, где бы они ни жили, у нас по закону ответственность в силу того, что был Холокост, а остальные блокадники Ленинграда не подвергались гонениям Холокоста», — цитирует Лаврова агентство.

Также Лавров поблагодарил Германию за то, что в качестве компенсации она предложила отремонтировать больницу в Петербурге и создала центр встреч ветеранов. Однако он отметил, что не отменяет вопиющей несправедливости.

Холокост — это преступление, но то, что делали немцы-фашисты в Ленинграде — там не было различия между евреями и русскими, татарами, грузинами, армянами, кто бы там ни жил, — резюмировал дипломат.

В Минфине ФРГ агентству рассказали, что на новые выплаты могут претендовать 4,5 тысячи жителей блокадного Ленинграда.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 50 тысяч рублей блокадникам и защитникам Ленинграда.

В нём отмечается, что выплата распространяется на граждан России, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Её получат не только те, кто постоянно проживает в РФ, но и россияне, живущие в странах Балтии, Приднестровье, республиках Абхазия и Южная Осетия.