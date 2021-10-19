Лавров прокомментировал идею Эрдогана о реформировании Совбеза ООН

Западным государствам больше не надо добавлять мест в Совете Безопасности ООН, их нужно предоставить странам Африки и Латинской Америки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости. Подобным образом он прокомментировал высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости в реформировании СБ ООН.

Он отметил, что развивающиеся страны справедливо настаивают на том, чтобы их представительство в главном органе ООН было увеличено. Сейчас из 15 членов Совбеза у Запада как минимум шесть мест.

Когда в Совбез избирается от Азии Япония, то седьмой голос идёт в копилку западной политики, которая продвигается через Совет безопасности ООН, — пояснил Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава МИД России добавил, что ООН и Совбез организации необходимо адаптировать под новые реалии мира. Лавров согласился со словами Эрдогана о том, что «пятёрка» стран не имеет права диктовать судьбу мира. При этом он дипломат подчеркнул, что «она на это и не претендует».

Пятёрка претендует ровно на те полномочия, которые записаны в уставе Организации Объединённых Наций, — подытожил Лавров.

Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран», которые победили во Второй мировой войне. Свою идею о расширении прав членов ООН до прав пяти постоянных членов Совбеза организации он озвучил в парламенте Анголы.