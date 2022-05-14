Лавров пожаловался на методы дипломатии иностранных партнёров Лавров: Россия не знала такой «синхронной» высылки дипломатов даже на пике холодной войны

Сергей Лавров / Фото МИД РФ

Западные страны проводят агрессивную антироссийскую политику, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Трансляцию 30-й Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) вело РИА Новости. По словам Лаврова, даже в самые конфликтные годы холодной войны Россия не помнит такой «синхронной» высылки дипломатов. Он также назвал грабёж одним из главных методов ведения политики у западных партнёров. Отдельно он отметил, что Запад намерен противодействовать России до «последнего украинца»

Антироссийская кампания не обошла стороной и наших дипломатов, им часто приходится трудиться в экстремальных условиях, иногда с риском для здоровья и жизни, но даже в самые мрачные годы холодной войны такой массовой синхронной высылки дипломатов мы не припомним, — сказал Лавров.

Он отметил, что Запад отбросил все правила, которыми руководствовался в отношениях с Россией. По его словам, в «цивилизованных странах» произошёл всплеск «пещерной русофобии», культуры отмены, враждебных действий и прямого грабежа в адрес всего российского.

Министерство иностранных дел России вызвало 25 апреля посла Германии Геза Андреаса фон Гайра. Ему заявили ноту протеста в связи с высылкой 40 российских дипломатов. Москва при этом также объявила 40 сотрудников дипведомств ФРГ в России персонами нон грата.

Ранее Дания, Германия, Чехия, Литва, Италия, Испания, Швеция, Латвия и ряд других стран объявили о высылке около 200 сотрудников посольств РФ. Больше всего членов дипмиссии выслала ФРГ.