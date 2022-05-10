Лавров назвал «воровством» идею по передаче замороженных активов РФ Киеву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «воровством» инициативу главы евродипломатии Жозепа Борреля по передаче заблокированных активов России властям Украины, пишет РИА Новости. В ходе пресс-конференции он также отметил, что подобные действия западных лидеров становятся «уже чем-то вроде привычки». Идею изъятия замороженных в Европе золотовалютных резервов России и передачи их Украине для восстановления после военной операции Боррель высказал в интервью Financial Times.

Воровство, которое даже не пытаются скрыть, — высказался Лавров.

Ранее советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что власти рассчитывают получить часть замороженных и конфискованных активов России на восстановление экономики и инфраструктуры. По его словам, речь может идти о сумме $400–500 млрд.

В эту сумму входят замороженные в западных странах активы Центробанка России на сумму $300 млрд. По словам Устенко, ещё $100 млрд Украина может получить из замороженных активов ближайшего окружения российского президента России Владимира Путина.