Форум «Крымская платформа» является абсолютно пустой и не имеющей перспектив русофобской акцией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что этот инициированный киевскими властями форум является результатом ложно понятой солидарности членов Евросоюза и НАТО. Лавров считает, что «Крымская платформа» не имеет никаких перспектив.

Конечно, это русофобская акция, искусственно созданная, и будут пытаться искусственно вот эти настроения поддерживать, чтобы подыграть таким ультрарадикальным неонацистским явлениям в современной Украине, — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на киевском форум «Крымская платформа» объявил о том, что с этого момента начинается обратный отсчёт до «возвращения» Крыма. Он заявил о готовящемся принятии международной декларации по полуострову. Зеленский выразил мнение, что этот документ создаст крепкий политический фундамент для совместной работы участников «Крымской платформы». Позднее он пригласил Россию к участию в этом форуме.

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией».