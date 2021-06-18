Лавров исключил «игру в одни ворота» в отношениях России и США

https://static.news.ru/photo/c51f2196-d028-11eb-8247-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия не допустит в отношениях с США подхода с «игрой в одни ворота». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что читал отзывы официальных американских лиц по итогам женевских переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которые считают, что от РФ необходимо добиться ответа на обвинения, связанные с деятельностью хакеров.

Это не тот подход, о котором говорили президенты. Я очень хотел бы, чтобы услышали нас те, кто комментирует итоги саммита таким образом. Не будет игры в одни ворота, — подытожил Лавров.

Ранее Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Великобритании Домиником Раабом. Глава МИД РФ подчеркнул важность отказа британских официальных лиц от необоснованных обвинений в адрес РФ, а также от провокационной риторики. Также Лавров призвал на взаимной основе «разгрести завалы», связанные с работой дипломатических учреждений России в Великобритании. Он заявил, что РФ выступает за ответственное сотрудничество с Великобританией на основе взаимного учёта интересов.