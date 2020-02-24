https://static.news.ru/photo/474dc9ec-5708-11ea-aced-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва и Анкара собрались провести новую серию консультаций в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. При этом турецкие военные признают, что борьба в зоне деэскалации ведётся с террористами.

Такие заявления прозвучали в ходе выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на пресс-конференции, передаёт ТАСС. По словам главы российского МИДа, стороны рассчитывают, что консультации помогут выйти на договорённость по Идлибу. Потенциальное соглашение должно быть направлено на то, чтобы в зоне деэскалации «не хозяйничали террористы», подчеркнул Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также высказался против американской инициативы по налаживанию диалога с действующей в Идлибе группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России по решению Верховного суда).

В январе 2020 года сирийские правительственные войска начали активные боевые действия при поддержке РФ против остающихся в Идлибе боевиков. В феврале Турция перебросила в регион свои воинские подразделения, которые в ряде районов вступили в столкновение с армией САР. Москва и Анкара провели несколько встреч на высшем уровне, посвящённых ситуации в Идлибе, однако обстановка в сирийской провинции продолжает оставаться напряжённой.

21 февраля, как сообщал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган назвал происходящее в Идлибе «настоящей войной» и пообещал не сдавать позиций в Сирии, пока там «продолжается насилие со стороны режима».