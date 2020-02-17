https://static.news.ru/photo/10e3601a-513b-11ea-9574-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Жители Латвии отправили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой помочь их соотечественнице Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР. У женщины разладились отношения с гражданином этой южноафриканской страны, и в 2018 году она с детьми покинула его.

Гражданка Латвии была задержана в датском аэропорту, поскольку её внесли в международный розыск по запросу ЮАР о похищении ребёнка, второй год она содержится под стражей в Дании. Инициаторы обращения к Путину отмечают, что у Мисане нет российского гражданства, но, тем не менее, они ждут, что президент РФ использует свой международный авторитет и «сделает то, что в его силах», сообщает Sputnik Латвия.

В письме, которое латыши отправляют на официальный сайт российского президента, говорится, что в ЮАР Мисане грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин справедливо отстаивает традиционные семейные ценности, которым грозит уничтожение из-за натиска этического релятивизма. Так считает глава итальянской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. Она добавила, что позиция Кремля схожа с политикой Соединённых Штатов Америки. Глава США Дональд Трамп, как и президент РФ, стоит на защите «естественной семьи».