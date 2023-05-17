Кылычдароглу может съесть украинский хлеб Судьбу зерновой сделки поставят в прямую зависимость от политики нового президента Турции

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Кемаль Кылычдароглу

Срок действия жестко критикуемой и неоднократно продлеваемой «черноморской зерновой инициативы» истекает 18 мая. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы соотнести последнее продление сделки на 60 дней с датой президентских выборов в Турции. Фактически ее продлили ради подтверждения авторитета Реджепа Тайипа Эрдогана, но ограничили ее действие переломным моментом в политике соседнего государства. И ныне, после последнего продления, срок зерновой сделки истечет аккурат накануне официального объявления итогов первого тура президентских выборов.

Однако сейчас можно предположить, что соглашение, которое не принесло России даже минимальной экономической выгоды, зато обогатило турок, временно зависнет. Как говорится, до выяснения турецких политических перспектив. Хотя еще несколько дней назад неофициально разговор шел об очередной пролонгации соглашения еще на пару месяцев. Притом что никаких конкретных перспектив выполнения, наконец, обязательств перед Россией опять не вырисовывалось.

Зерновая сделка — мало «за» и много «против»

Нет, в тренде было глубокомысленно публично рассуждать о неких косвенных преимуществах для России сохранения на плаву этого соглашения. В стиле известных ссылок на «хитрый план», не понятный дилетантам. Тут было откровение о том, что сделка влияет на поддержание стабильности цен на зерновых рынках стран третьего мира, которые в этой связи якобы ценят некоторую российскую жертвенность. Ссылались на возможность в рамках инициативы контролировать прохождение кораблей в Черноморский бассейн через проливы, поскольку в иной ситуации, при условии закрытия безопасного прямого фарватера, ведущего в порты Одессы и Южного, капитаны судов предпочли бы «красться» в украинские порты вдоль побережья Румынии, повышая риски незаконной доставки оружия.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Оптимистам возражали пессимисты, утверждавшие, что сделка в ее нынешнем виде открыто бьет по престижу России, как великой державы. А попытки договориться с украинской стороной о функционировании нашего аммиакопровода из Тольятти в Одессу сами по себе унизительны, а тут еще Россию на этот счет системно кидают. Наконец, вместо того чтобы уничтожить ракетными ударами одесский порт и его пакгаузы, в которых явно накапливаются оружие и боеприпасы и откуда ведутся атаки морских дронов на наши объекты в Крыму, мы вынуждены искусственно ограничивать зону проведения нашей СВО.

Сделкой поддерживали Эрдогана, но стоит ли его противника

Но это Эрдоган считался настолько ценным партнером, что ради поддержания с ним ровных отношений «черноморская зерновая инициатива» со скрежетом зубовным, но пролонгировалась. Но вот если к власти через две недели все-таки придет Кемаль Кылычдароглу? Политик, который заранее, что называется, подписался под всеми натовским антироссийскими санкциями. А потому продление «черноморской зерновой инициативы» до завершения выборов в Турции выглядело бы вдвойне непродуманно. А судьба соглашения в случае поражения Эрдогана перспективы черноморского экспорта украинского хлеба могут быть поставлены в прямую зависимость от политики нового президента.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Наш хлеб пойдет сухопутным путем в Азию

Тем более что украинский урожай уж точно вывезен, а новый еще только колосится. Да и к спасению голодающих в Африке он, как выяснилось, всей этой суете имел весьма опосредованное отношение. Что касается России, то она активно осваивает сухопутный путь вывоза собственных зерновых в Китай и дальше в Азию. Речь идет даже о создании зернового хаба в Хабаровском крае. Остается проблема с поставками аммиака, который давно уже частный проект, но тут надо форсировать строительство продуктопровода в Новороссийск. Почему его не построили за прошедшие 30 лет — вопрос риторический.

Так что вопрос о сохранении зерновой сделки или отказа от нее постепенно стопроцентно переходит в чисто политическую плоскость развития отношений с Анкарой. Но, похоже, сейчас не тот случай, чтобы спешить с жестом «дорой воли».