Фото: Morukc Umnaber/dpa/Global Look Press

Сирийские курды, чьи формирования находятся в приграничной зоне с Турцией, обратились к России с просьбой стать гарантом на возможных переговорах с представителями официальных властей, передаёт телеканал Al Hadath.

Ранее News.ru писал, что 1 октября президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности «внезапно» начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Цель — создание зоны безопасности. Он подчеркнул, что власти страны намерены действовать самостоятельно в этом вопросе. Хотя ранее планировалось, что Анкара создаст зону безопасности в Сирии совместно с Вашингтоном. Причиной провала дорожной карты с американцами стало сотрудничество США с курдскими силами народной самообороны.

В ночь на 7 октября Белый дом выпустил сообщение, в котором говорится, что американские военные «больше не будут находиться в непосредственной близости» от районов Северной Сирии. Это произошло после телефонных переговоров президентов США и Турции. Заявление может означать только одно: Анкаре дали зелёный свет на военную операцию.

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