Сирийские курды, чьи формирования находятся в приграничной зоне с Турцией, обратились к России с просьбой стать гарантом на возможных переговорах с представителями официальных властей, передаёт телеканал
Ранее News.ru писал, что 1 октября президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности «внезапно» начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Цель — создание зоны безопасности. Он подчеркнул, что власти страны намерены действовать самостоятельно в этом вопросе. Хотя ранее планировалось, что Анкара создаст зону безопасности в Сирии совместно с Вашингтоном. Причиной провала дорожной карты с американцами стало сотрудничество США с курдскими силами народной самообороны.
В ночь на 7 октября Белый дом
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен