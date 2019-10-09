https://static.news.ru/photo/f5b0b5ae-ea92-11e9-8ce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Morukc Umnaber/dpa/Global Look Press

Сирийские курды, чьи формирования находятся в приграничной зоне с Турцией, обратились к России с просьбой стать гарантом на возможных переговорах с представителями официальных властей, передаёт телеканал Al Hadath .

Ранее News.ru писал, что 1 октября президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности «внезапно» начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Цель — создание зоны безопасности. Он подчеркнул, что власти страны намерены действовать самостоятельно в этом вопросе. Хотя ранее планировалось, что Анкара создаст зону безопасности в Сирии совместно с Вашингтоном. Причиной провала дорожной карты с американцами стало сотрудничество США с курдскими силами народной самообороны.