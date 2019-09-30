https://static.news.ru/photo/8d97cf48-e37b-11e9-bcae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Высокопоставленный сотрудник Twitter отвечающий за редакторскую работу в странах Магриба и на Ближнем Востоке, работает на полставки в подразделении психологических операций армии Великобритании.

Гордон МакМиллан вошёл в штат британского офиса социальной сети шесть лет назад. В течение нескольких лет он также служил в 77-й бригаде — киберформировании британской армии, отвечающем за круглосуточный мониторинг СМИ и соцсетей, проведение психологических операций в социальных сетях и обнаружение ненасильственных методов ведения войн.

The head of editorial for MENA at Twitter, Gordon MacMillan, works for the British army as well.



The army declined to disclose anything about MacMillan’s duties with the 77th Brigade, or say whether Twitter helps the unit https://t.co/Iguo5EbHqo — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 30, 2019

Согласно публикации британских военных, в конце 2016 года МакМиллан был капитаном подразделения. Его сегодняшнее звание не раскрывается, пишет Middle East Eye . О своей службе в 77-й бригаде мужчина рассказывал в соцсети LinkedIn, предназначенной для поиска и установления деловых контактов. Сейчас эта запись удалена с его страницы.

Ранее News.ru сообщал, что Великобритания занимается контртерористической пропагандой в странах Ближнего Востока и Северной Африки при помощи проектов в сфере музыки, кино и спорта. С помощью рэпа и граффити Лондон пытается свести на нет экстремистские настроения в арабских сообществах.