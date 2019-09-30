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Высокопоставленный сотрудник Twitter отвечающий за редакторскую работу в странах Магриба и на Ближнем Востоке, работает на полставки в подразделении психологических операций армии Великобритании.

Гордон МакМиллан вошёл в штат британского офиса социальной сети шесть лет назад. В течение нескольких лет он также служил в 77-й бригаде — киберформировании британской армии, отвечающем за круглосуточный мониторинг СМИ и соцсетей, проведение психологических операций в социальных сетях и обнаружение ненасильственных методов ведения войн.

Согласно публикации британских военных, в конце 2016 года МакМиллан был капитаном подразделения. Его сегодняшнее звание не раскрывается, пишет Middle East Eye. О своей службе в 77-й бригаде мужчина рассказывал в соцсети LinkedIn, предназначенной для поиска и установления деловых контактов. Сейчас эта запись удалена с его страницы.

Ранее News.ru сообщал, что Великобритания занимается контртерористической пропагандой в странах Ближнего Востока и Северной Африки при помощи проектов в сфере музыки, кино и спорта. С помощью рэпа и граффити Лондон пытается свести на нет экстремистские настроения в арабских сообществах.

 

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