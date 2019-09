Гордон МакМиллан вошёл в штат британского офиса социальной сети шесть лет назад. В течение нескольких лет он также служил в 77-й бригаде — киберформировании британской армии, отвечающем за круглосуточный мониторинг СМИ и соцсетей, проведение психологических операций в социальных сетях и обнаружение ненасильственных методов ведения войн.

The head of editorial for MENA at Twitter, Gordon MacMillan, works for the British army as well.



The army declined to disclose anything about MacMillan’s duties with the 77th Brigade, or say whether Twitter helps the unit https://t.co/Iguo5EbHqo