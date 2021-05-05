Кулеба заявил о российской угрозе «ползучей аннексии»

https://static.news.ru/photo/cf88ac36-ae0b-11eb-92f8-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва может совершить аннексию Азовского моря. Оно в настоящее время является для России лёгкой мишенью, отметил дипломат в интервью телеканалу CNN.

После незаконной аннексии Крыма и установления контроля над Керченским проливом Россия может совершить ползучую аннексию Азовского моря. И она постоянно усиливает там своё военное присутствие и перекрывает торговые пути, — подчеркнул министр.

В апреле 2021 года обвинил Россию в захвате Азовского моря экс-президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко. Он назвал Азовское море украинской территорией и возмутился отсутствием реакции Киева на действия Военно-морских сил России, которые по его словам, заблокировали это море для судоходства.

Ранее стало известно, что Дмитрий Кулеба прокомментировал резолюцию Европарламента о действиях в случае нападения России на Украину. Министр приветствовал её принятие. Он подчеркнул, что в Киеве положительно оценивают указанные в резолюции предложения по мониторингу навигации в Керченском проливе.