На Украине отреагировали на антироссийскую резолюцию Европарламента

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал резолюцию Европарламента о действиях в случае нападения России на Украину. Министр приветствовал её принятие.

Благодарен Европарламенту за чёткий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ. Россия должна свернуть агрессию против Украины. Незаконная блокада в Чёрном и Азовском морях должна быть завершена, — написал политик в Twitter.

Он подчеркнул, что в Киеве положительно оценивают указанные в резолюции предложения по мониторингу навигации в Керченском проливе, отключению России от системы банковских платежей SWIFT, блокированию счетов российских олигархов, а также предложение по остановке «Северного потока — 2».

Принятая резолюция носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что ЕС не сможет давить на Россию через частные автономные организации, такие как SWIFT, поскольку они могут не подчиняться европарламенту. Также ЕС не может воздействовать на строительство «Северного потока — 2» из-за того, что в проекте участвуют частные компании, самостоятельно выбирающие пути сотрудничества с Россией.