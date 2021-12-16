Кулеба рассказал о переговорах на Западе по отключению РФ от SWIFT

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за ситуации в его стране на Западе обсуждается введение против России экономических санкций. Одной из предлагаемых мер является отключение от международной системы SWIFT, отметил дипломат в беседе с CNBC.

Кулеба пояснил, что «на случай агрессии» рассматриваются экономические санкции, в числе которых ограничение торговли, инвестиций и банковских операций, а также санкции в отношении суверенного долга России.

И, конечно, «ядерный вариант», который вызывает наибольшие дебаты — отключение России от системы SWIFT, — подчеркнул глава МИД Украины.

Он признался, что полное содержание обсуждаемого пакета санкций ему неизвестно. Партнёры на Западе разрабатывают ограничительные механизмы из-за Украины без Украины, указал Кулеба.

Ранее стало известно, что Белый дом подталкивает Европейский союз к подготовке пакета санкций против России якобы на случай её агрессии против Украины. Речь идёт о точечных ограничениях — против банковского и энергетического секторов, сообщает Bloomberg. Собеседники агентства указали, что обсуждается и возможное отключение РФ от SWIFT.