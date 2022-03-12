Кулеба назвал «загадкой» ситуацию с истребителями НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «дипломатической загадкой» ситуацию вокруг передачи Киеву истребителей НАТО. Дипломат в интервью каналу CBS попросил страны Альянса оказать поддержку.

Честно говоря, всё произошедшее вокруг этих истребителей за прошедшую неделю является своего рода дипломатической загадкой. С одной стороны, все готовы это сделать, но ничего не происходит, и мы не получаем самолётов. Это напоминает мне другую игру — в пинг-понг, когда каждая сторона кидает мячик другой стороне и получает его обратно. У нас нет времени на такую пинг-понговую дипломатию, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Киеву необходимы истребители. Они помогут спасти жизни людей и лишат Москву господства в небе. Кулеба указал на то, что Украина не ожидает защиты от НАТО, а просит дать ей вооружение. С этой целью Киев продолжит давить на Вашингтон и его союзников, заключил дипломат.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден лично запретил Польше поставку военных истребителей МиГ-29 Украине. Решение было принято с целью не допускать лишних провокаций по отношению к президенту РФ Владимиру Путину и не способствовать дальнейшей эскалации конфликта, пишет The Wall Street Journal.