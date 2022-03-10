WSJ: Байден лично запретил Польше поставку истребителей на Украину

Президент США Джо Байден лично запретил Польше поставку военных истребителей МиГ-29 Украине. Решение было принято с целью не допускать лишних провокаций по отношению к российскому президенту Владимиру Путину и не способствовать дальнейшей эскалации конфликта, пишет The Wall Street Journal.

Авторы издания обвинили главу США в слабости, его решение назвали ошибкой.

Вместо того чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет русским сдерживать США, — говорится в статье.

Журналисты посчитали, что так Вашингтон «сигнализирует» Москве, что опасаться ей некого. Сотрудники издания выразили мнение, что аналогичную тактику Байден выбрал в случае с Афганистаном и всё это вылилось в победу террористического движения.

Польские власти 8 марта предложили передать все свои истребители США через германскую базу Рамштайн. Так Варшава решила обойти прямую поставку военных самолётов Украине, возложив отправку истребителей на страны НАТО.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет поставлять на Украину самолёты. Он также добавил, что европейским странам необходимо избегать усиления конфликта на Украине.