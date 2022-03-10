Боррель: ЕС не будет поставлять на Украину военные самолёты

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет поставлять на Украину самолёты, передаёт «Интерфакс». Он также добавил, что европейским странам необходимо избегать усиления конфликта на Украине. При этом Боррель подчеркнул, что члены ЕС могут начать поставки по собственной инициативе.

Мы должны помогать Украине, но мы должны избегать эскалации. Объединение не будет поставлять на Украину самолёты. Но страны — члены ЕС могут сделать это по собственной инициативе, — сказал он.

Боррель ранее призвал мировое сообщество не допускать эскалации и не вступать в прямые столкновения с Россией. Он отметил, что в худшем случае это приведёт к началу третьей мировой войны.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что планы Польши по отправке на Украину истребителей МиГ-29 при посредничестве Соединённых Штатов вызывают тревогу других членов НАТО. Он добавил, что Вашингтон пока не готов участвовать в поставках украинским ВС военных самолётов из-за логистических проблем, а также без детального обсуждения данной инициативы со всеми членами Альянса.