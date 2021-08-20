Кулеба назвал Украину странной и ни к чему не готовой страной

Украина представляет из себя странное государство, которое никогда ни к чему не готово, но способно справиться с вызовами. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью, опубликованном на сайте издания «Новое время».

Украина — странное государство. Она ни к чему никогда не готова, но так или иначе всегда способна справиться с тем или иным вызовом, — заявил дипломат.

По его словам, в каждом органе государственной власти должен существовать не только план содействия деоккупации Крыма, но и того, что необходимо будет делать, когда деоккупация начнётся.

Такие планы, как считает Кулеба, должны быть у представителей силовых структур, экономистов, экологов, педагогов, государственных управленцев и других. Он также сообщил о том, что за последний год Киев намного лучше подготовился к «возвращению Крыма» относительно предыдущих семи лет.

Глава МИД Украины назвал Крымский мост неразрешимой проблемой. Он добавил, что для Чёрного моря необходима новая стратегия стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии, иначе Россия будет доминировать в регионе.

Ранее Дмитрий Кулеба пошутил на тему визита главы МИД России Сергея Лаврова в Крым. Он отметил ухудшение погоды на полуострове. По мнению Кулебы, «даже ливень» выступает против россиян.