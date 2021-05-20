В Крыму отреагировали на «запретительный» законопроект США по полуострову

https://static.news.ru/photo/a9b47ebc-b956-11eb-b41d-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Крыму прокомментировали новый законопроект США, запрещающий американским государственным служащим признавать присоединение Крыма Россией. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков удивился такой инициативе. По его словам, в России никогда бы не появился документ, регулирующий устройство другой страны, сообщают РИА Новости.

Американские власти активно обсуждают проект закона, запрещающего министерствам и агентствам Соединённых Штатов Америки признавать Крым российской территорией. Идея о внесении данного законопроекта на рассмотрение принадлежит американскому сенатору от штата Вирджиния Геральду Коннолли.

Поражает, что в современных политических и геополитических реалиях у кого-то возникают мысли регулировать позицию России на международной арене своими национальными законодательными инициативами. В России никогда не появится закон, который бы регулировал вопросы, связанные с внутренним государственным устройством США, так как Россия уважительно относится к суверенитету других государств, — заявил политик.

По мнению Бобкова, данный законопроект рассчитан лишь для граждан США и никакого влияния на Россию не окажет.

Ранее Комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, который запрещает федеральным властям признавать суверенитет России над Крымом. Инициатива поддержана единогласно

Крым вошёл в состав РФ в 2014 году в результате народного референдума. За присоединение к России проголосовали более 96% избирателей полуострова.