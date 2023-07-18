Крупнейшая за десятилетия массовая гибель китов произошла в Шотландии Более 50 китов погибли у берегов Шотландии

Фото: Aleksander Lyskin/Russian Look/Global Look Press

Порядка 55 китов погибли у берегов Шотландии, сообщает британская благотворительная организация BDMLR. Как отмечается, это крупнейшая массовая гибель этого вида морских обитателей за последние десятилетия. Причиной групповой гибели могла послужить крепкая социальная связь китов.

Пилотные киты известны своими крепкими социальными связями, поэтому часто, когда один кит попадает в беду и теряется, за ним следуют остальные, — говорится в сообщении организации.

Спасательные службы решили усыпить остальных затерявшихся китов. Предполагается, что одно млекопитающее выжило. Шотландская программа мониторинга гибели морских животных сообщила, что будет исследовать тела китов, чтобы установить причину затерявшейся группы.

Ранее, 22 мая, в реке Бердь рядом с Новосибирском произошла массовая гибель рыбы. Причем это был не первый массовый мор рыбы. Как сообщали очевидцы, большое количество мелкой рыбы прибило к берегу Бердского залива. На место произошедшего выезжал прокурор Бердска Аркадий Козлов. Кроме того, прокуратура запрашивала информацию о сумме ущерба, причиненного экологии водоема.