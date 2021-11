Обувь против тоталитаризма: Энес Кантер призвал к бойкоту Игр в Пекине

Будучи спортсменом баскетбольного клуба «Бостон Селтикс», а не дипломатом, 29-летний Энес Кантер не подбирает выражения. Впрочем, ему нечего терять: дорога в Турцию для него закрыта навсегда (во всяком случае, пока у власти находится президент Реджеп Тайип Эрдоган), а в Китай он и так не собирается.

Кантеру вообще рискованно пересекать границы, учитывая, что ордер на его арест выписан Анкарой ещё в 2016 году (тогда он играл за «Портленд»). В Турции Кантера обвиняют в участии в подпольной организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

В Китае спортсмена до сих пор ни в чём не обвиняли, но «состав преступления» он на прошлой неделе написал себе сам. Подкрепив призыв фотографиями своих «выбравших свободу» (freedom choice) кроссовок.