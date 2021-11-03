Обувь против тоталитаризма: Энес Кантер призвал к бойкоту Игр в Пекине

Мировое сообщество, в частности Международный олимпийский комитет, должны объявить бойкот зимней Олимпиаде-2022, намеченной в Пекине, поскольку власти КНР массово нарушают права человека в нескольких этнических районах страны. С призывом защитить права уйгуров и тибетцев, лишив Пекин удовольствия снова принять Игры, выступил игрок NBA Энес Кантер, известный своим политическим активизмом даже больше, чем успехами на баскетбольных площадках. Тот хайп, который создаёт игрок, заставил власти его родной Турции занести Кантера в список террористов и объявить в международный розыск. Теперь, похоже, баскетболист сделается и врагом Пекина.

Будучи спортсменом баскетбольного клуба «Бостон Селтикс», а не дипломатом, 29-летний Энес Кантер не подбирает выражения. Впрочем, ему нечего терять: дорога в Турцию для него закрыта навсегда (во всяком случае, пока у власти находится президент Реджеп Тайип Эрдоган), а в Китай он и так не собирается.

Кантеру вообще рискованно пересекать границы, учитывая, что ордер на его арест выписан Анкарой ещё в 2016 году (тогда он играл за «Портленд»). В Турции Кантера обвиняют в участии в подпольной организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Создай себе врага сам

В Китае спортсмена до сих пор ни в чём не обвиняли, но «состав преступления» он на прошлой неделе написал себе сам. Подкрепив призыв фотографиями своих «выбравших свободу» (freedom choice) кроссовок.

The genocidal Chinese government and the insecure tyrant behind it all

XI JINPING must not be allowed to host the upcoming Winter Olympics.



Say NO to @Beijing2022 !! #FreedomShoes #NoBeijing2022 pic.twitter.com/Q6DXtpoZqE — Enes Kanter (@EnesKanter) October 30, 2021

Устраивающему геноцид правительству Китая и стоящему за ним неуверенному в себе тирану Си Цзиньпину не должно быть разрешено принимать предстоящую зимнюю Олимпиаду. Скажите НЕТ Олимпиаде-2022 в Пекине! —призвал он в своем Twitter.

Это не первый случай, когда Давид пытается бороться с Голиафом, запуская в Интернет антипекинские призывы. Ранее Кантер распространил видеообращение следующего содержания:

Бессердечный китайский диктатор Си Цзиньпин и Компартия Китая, я призываю вас прямо сейчас перед лицом всего мира закрыть трудовые лагеря, освободить уйгурский народ и прекратить геноцид, пытки, изнасилования, насильственные аборты, стерилизацию, разделение семей, внесудебные задержания, политическое промывание мозгов в отношении 1,8 миллиона уйгуров в провинции Синьцзян.

Эти призывом Кантер присоединился к компании других спортсменов — своего земляка (ныне живущего в ФРГ) Месута Озиля, французов Руди Гоберта-Бургареля и Энтони Грицманна, американца Ройса Уайта — все они ранее тоже выступали в поддержку народа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Некоторые из таких заявлений были немедленно объявлены их клубами «личным мнением» спортсменов, поскольку Китай намеревался прекратить телетрансляции игр этих клубов. А боец рестлинга Джон Чена зашёл ещё дальше — он назвал Тайвань независимым государством и был затем вынужден публично извиняться перед китайским народом на китайском же языке (которого он не знает).

По мнению Кантера, Пекин угнетает уйгуров (исповедующих ислам казахов) и тибетцев за то, что они исповедуют свои религии, говорят на своих языках и в целом имеют национальную идентичность, не вписывающуюся в официальную идеологию КПК.

Энес Кантер eneskanter11/instagram.com

Записки на подошвах

Кантер известен не только тем, что выступает с политическими заявлениями (столь же громкими, сколь наивными), но и своим способом выражать политические взгляды. Их он в буквальном смысле слова пишет на своих кроссовках. И там содержатся также лозунги в поддержку прав палестинского народа, народа рохинья в Мьянме, сирийских беженцев, а также движения Black Lives Matter (BLM, с англ. — «Жизни чёрных важны»).

Несмотря на то что визуально обувь спортсмена привлекает к себе внимание зрителей, шансы на то, что написанные на ней (а также в аккаунтах Кантера в соцсетях) призывы произведут какое-либо воздействие на Международный олимпийский комитет (МОК), не говоря уже на официальный Пекин, исчезающе малы, поскольку большой спорт генерирует большие же деньги. И как показал случай с отказом «Арсенала» поддержать своего игрока Месута Озиля перед лицом гнева китайских властей, идеализм правозащитников обречён проигрывать вчистую перед спортивным бизнесом.

Впрочем, усилия Кантера и его единомышленников заметила живущая в США лидер уйгурского национального движения Рабия Кадир. Она заявила, что в условиях, когда Китай «одной рукой готовится к Олимпиаде, а другой проводит геноцид уйгурского народа», международные спортивные круги стараются этого не замечать из страха потерять деньги либо вызвать неудовольствие в Пекине.

NBA Player Enes Kanter Leads Rally Against Uyghur Forced Labor https://t.co/We2pVtQwf9 — Rebiya kadeer (@KadeerRebiya) November 1, 2021

Это вопрос совести этих людей. Но я поздравляю тех спортивных звёзд, которые не потеряли человеческого лица перед лицом трагедии, — заявила Кадир.

Вряд ли какая-либо национальная спортивная ассоциация, национальный олимпийский комитет, отдельный клуб готовы разменивать возможности, предоставляемые участием в Олимпийских играх, на их бойкот ради защиты прав малых народов, живущих в отдалённых уголках мира, с их не вполне понятными для не вовлечённых в политику людей проблемами.

Энес Кантер eneskanter11/instagram.com

Сапоги должен тачать сапожник

Когда спортсмены начинают «монетизировать» свою популярность в несвойственных им занятиях, это всегда вызывает определённые подозрения в искренности их мотивов, сказал NEWS.ru бывший олимпиец Никита Моргачёв.

Некоторые виды спорта очень зрелищные и привлекают внимание прессы сильнее других. В таких видах у спортсменов очень велик соблазн использовать то, что на них смотрят миллионные аудитории, для продвижения каких-то идей, к спорту отношения не имеющих. Это могут быть как коммерческие мероприятия, так и политические. Никита Моргачёв чемпион мира по академической гребле, участник Олимпиады-2008 в Пекине чемпион мира по академической гребле, участник Олимпиады-2008 в Пекине

По мнению Моргачёва, политическая активность профессиональных спортсменов не вызывает у него доверия в первую очередь потому, что даже будучи искренним проповедником той или иной идеи, у спортсменов отсутствует качественная экспертиза этой тематики.

Каким бы знаменитым ни был спортсмен, он всё-таки баскетболист, боксёр, футболист или пловец. И его восприятие политических проблем ничем не отличается поэтому от восприятия любого человека с улицы. Он ведь не политолог и не историк, чтобы я мог доверять его мнению о той или иной политической проблеме, — сомневается спортсмен.

Что касается конкретно зимней Олимпиады-2022, то Моргачёв вспоминает, что в процессе подготовки к другой пекинской Олимпиаде, в 2008 году, у него и у его коллег по соборной просто не было времени думать о том, поддержит ли их участие в Играх «тоталитарный» режим.

Мы настолько были заняты тренировками, что у нас элементарно времени не было ещё вникать в какие-то внутренние китайские вопросы. И я считаю, это правильно — спортсмены должны заниматься спортом, политики — политикой, и лучше всего, если они не лезут в дела друг друга, — резюмирует он.

Международное олимпийское движение постоянно стоит перед нелёгким, а часто невозможным выбором между чистотой идеалов Пьера де Кубертена и политическими реалиями. Такое сидение на всех стульях сразу привело к бойкоту западными странами летней Олимпиады-1980 в Москве, но не помешало МОК провести сразу две Олимпиады в 1936 году в нацистской Германии и летнюю Олимпиаду-2008 в Пекине.