Кремль обвинил Киев в удержании информации по газовому форс-мажору

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Россия всё ещё не получила от Украины объяснений, касающихся форс-мажора с транзитом газа, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Киеве утверждают, что отправили всю необходимую информацию Москве, хотя «Газпром» заявляет, что не получал никаких сведений.

Украинская сторона сообщила о неких условиях форс-мажора. Мы с вами слышали уже о заявлении «Газпрома» о том, что никаких уведомлений и объяснений форс-мажора до сих пор не было. Далее вся информация — от «Газпрома», — переадресовал вопросы Песков.

Он также подчеркнул, что Россия всегда была надёжным поставщиком и исправно выполняла контракты.

Накануне украинские власти сообщили, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет остановлен с 11 мая в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Украинский газовый оператор рассматривает временный перенос мощности с физической точки «Сохрановка» (Ростовская область) на пункт «Суджа» (Курская область) для исполнения транзитных обязательств перед партнёрами из Европы.

«Газпром» же в ответ заявил, что никаких препятствий для продолжения транзита газа через Украину нет, а перенос объёмов на пункт «Суджа» невозможен технически.