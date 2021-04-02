В Кремле отреагировали на информацию о применении «Искандеров» в Карабахе

https://static.news.ru/photo/dda542ca-9399-11eb-b512-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

В Кремле заявили, что оперативно-тактические комплексы «Искандер» не применялись для военных действий во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Там отметили, что отсутствие этого вооружения в это время уже было подтверждено. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы найденной ракете этого комплекса азербайджанскими военными, передаёт «Интерфакс».

Насколько я понимаю, это новая информация. Мне неизвестно, докладывали ли по линии военных, располагают ли наши военные какой-то детальной информацией об этом, — сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о применения ОТК «Искандер» во время обострения ситуации в Нагорном Карабахе, представитель Кремля отметил, что имеются подтверждения тому, что это вооружение не применялось.

Вы помните историю с «Искандерами», что они не применялись во время конфликта, и это было подтверждено, — добавил пресс-секретарь президента РФ. Он также подчеркнул , что в Кремле не располагают информацией о том, откуда могла взяться ракета, осколки которой якобы обнаружили азербайджанские военные.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что начальник Главного штаба Вооружённых сил Армении отказался давать комментарии по поводу возможного применения страной оперативно-тактических комплексов «Искандер» российского производства на территории Нагорного Карабаха осенью прошлого года.