Кредит «Талибану»: боевики ищут в Москве донорскую помощь

Россия 20 октября принимает у себя новый раунд переговоров по Афганистану в московском формате. Наряду с дипломатами из десяти стран региона во встрече участвует делегация движения «Талибан», занесённого решением Верховного суда РФ в список экстремистских и террористических организаций. Если полгода назад боевики рассматривали Россию как инструмент давления на США, теперь же ситуация кардинально изменилась: «яростные муллы» контролируют органы власти в Афганистане. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что радикалов интересуют на переговорах в столице главным образом вопросы о донорской и гуманитарной помощи, а также проблема исключения их из чёрных списков. Вопрос лишь в том, на что готова сама Россия.

В пресс-службе Кремля проинформировали, что российская сторона на встрече в московском формате по Афганистану ожидает сопоставления позиций со ситуации в стране. Как уточнили в МИД России, в ходе переговоров, которые соберут представителей десяти региональных государств, «запланировано обсуждение перспектив развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства». Отдельно, как сообщается, будет затронута тема консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в стране, перешедшей под власть движения «Талибан».

Как объявил на встрече с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва, как и другие региональные столицы, заинтересованные в стабилизации обстановки в Афганистане, находится в контакте с талибами. При этом, по словам шефа российской дипломатии, РФ ожидает, что радикальное движение, согласно обещаниям его официальных представителей, приложит усилия для того, чтобы афганское правительство, которое сейчас носит временный характер, стало инклюзивным не только с этноконфессиональной, но и с политической точки зрения.

Сергей Лавров Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отсутствие США

США на московской встрече представлены не будут. По словам главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, администрация президента Джо Байдена считает «эффективным и конструктивным» формат так называемой расширенной тройки, который включает Россию, США, Китай и Пакистан. Московские встречи также не входят в противоречие с приоритетами Вашингтона, однако мероприятие 20 октября посетить не удастся из-за обстоятельств.

Мы с нетерпением ждём того, чтобы принять участие в этом форуме в дальнейшем, но мы не можем принять участие на этой неделе. Просто на этой неделе нам сложно в нём участвовать с точки зрения логистики, — обратил внимание Прайс.

В Госдепе произошли важные перестановки: спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад решил уйти в отставку. В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена по этому поводу говорится, что спецпредставителем становится Томас Уэст, который до сегодняшнего дня был заместителем спецпредставителя.

По сведениям западных СМИ, 70-летний Халилзад подал прошение об отставке 18 октября. В нём ветеран дипломатии признал, что реализация разработанной при его прямом участии в эпоху пребывания у власти предыдущей администрации президента США «политической договорённости» с талибами «прошла не так, как задумывалось».

Метаморфозы диалога РФ и талибов

В разговоре с NEWS.ru директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко напомнил, что ещё два месяца назад Москва рассматривала талибов исключительно как инструмент давления на Америку.

Россия была заинтересована в унизительном поражении США в Афганистане и видела в «Талибане» ресурс для реализации такого интереса. Вряд ли в Москве всерьёз рассматривали возможность установления в результате поражения афганского проекта Вашингтона монопольной диктатуры талибов в Афганистане. Судя по риторике российских дипломатов и некоторых политиков, сохранялись иллюзии на то, что «Талибан» будет вынужден поделиться властью с другими этнополитическими группами, среди участников которых были добрые друзья России. Андрей Серенко директор аналитического центра Российского общества политологов директор аналитического центра Российского общества политологов

Но на практике всё обернулось иначе: движение почти два месяца пытается установить режим своей диктатуры, ни о каком реальном инклюзивном правительстве в Афганистане речи не идёт, а Россия лишилась возможностей для политических манёвров внутри афганской политической системы, считает собеседник NEWS.ru.

При этом стремительно нарастают неконтролируемые угрозы со стороны наркоиндустрии и новых джихадистских проектов. Талибы то ли не хотят, то ли не могут нейтрализовать эти важные для Москвы риски, — отметил аналитик.

По его словам, боевики не справляются с управлением страной, во всяком случае в понимании РФ, которая смотрит на положение дел через призму своих интересов.

Sanaullah Seiam/Global Look Press

Приглашение в пул доноров

В разговоре с NEWS.ru директор Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте Ричард Вайц отметил, что талибы совершают дипломатические обходы своих наиболее важных собеседников: это соседние страны, западные правительства, Китай и Россия.

Россия имеет влияние на важные вещи, которых желает руководство «Талибана»: дипломатическое признание, исключение из российского списка террористов, смягчение санкций ООН и экономическая помощь. Ричард Вайц директор Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте, эксперт клуба «Валдай» директор Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте, эксперт клуба «Валдай»

Однако аналитик полагает, что российское руководство подождёт, прежде чем дать эти возможности: ему нужно убедиться, что «Талибан» проявляет уважение к приоритетам РФ в том, что касается отказа от поддержки иностранных террористических организаций.

Как отметил, в свою очередь, Серенко, боевикам диалог с РФ необходим для решения трёх прагматичных задач: это оказание немедленной гуманитарной помощи, содействие в международном признании и «участие в пуле международных доноров, способных профинансировать бюджет правительства талибов».

На мой взгляд, Россия готова говорить по вопросу экстренной и достаточно умеренной гуманитарной помощи. Два других вопроса Москве пока неинтересны. И это ещё одна причина предполагать весьма скромный политический результат переговоров по афганской проблематике с участием талибов в Москве, — заметил российский эксперт.

Надеяться на какой-либо успех не приходится, если учесть и реальный политический статус руководителя делегации на переговорах в Москве — муллы Ханафи, подытожил Серенко. Это менее весомая фигура по сравнению с теми, кто посещал столицу в недавнем прошлом.