Кравчук выдвинул ультиматум на переговорах по Донбассу

https://static.news.ru/photo/b17a9e1c-94ba-11eb-bd56-96000091f725_660.jpg Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашённой ДНР Майю Пирогову. Об этом сообщил телеканал «Украина 24».

Своё требование он озвучил модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау. При этом Кравчук не знает, появится ли Пирогова на следующих переговорах, поскольку женщина ранее сообщала о своей болезни.

Как только эта персона (Пирогова. — NEWS.ru) появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьётся исключения её из переговорного процесса, — пояснил Кравчук.

Кравчук возложил на Российскую Федерацию ответственность за обстрелы возле посёлка Шумы в Донбассе. Он отметил, что мировое сообщество обязано продолжить давление на РФ, вплоть до введения очередных санкций. По его словам, «только таким способом можно остановить Россию».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны «нормандской четвёрки» (Украина, Германия, Франция и Россия) сделать всё возможное для сохранения режима прекращения огня в Донбассе. Политик выразил соболезнования близким четверых украинских военных, которые погибли в ходе миномётного обстрела возле посёлка Шумы в Донецкой области, писал NEWS.ru.